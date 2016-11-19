

Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erkaya, Sezaryenle doğan bebeklerin bağışıklık sisteminin daha zayıf olduğu yönünde bilimsel veriler olduğunu söyledi.







Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Salim Erkaya, son zamanlarda yapılan araştırmaların sezaryenle doğan bebeklerde bağışıklık sisteminin daha zayıf olduğunu ve solunum sistemi hastalıklarının daha sık görüldüğünü ortaya koyduğunu belirtti.







7. Ulusal Üreme Ondokrinoloji ve İnfertilife Kongresine katılmak üzere Belek'e gelen Erkaya, hastanenin doğum salonu eğitim sorumlusu Doç. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin ile basın toplantısı düzenledi.







Doç. Dr. Erkaya, sezaryenin anne ve bebek hayatı için riskler oluştuğu için zor şartlarda başvurulan bir ameliyat olduğuna işaret ederek, sezaryende cerrahi ve anestezi komplikasyonları gelişebileceğini söyledi.







Sezaryenle doğumun anne sağlığı kadar bebeğin sağlığını da etkileyen bir işlem olduğunu dile getiren Erkaya, "Son zamanlarda yapılan araştırmalara göre, sezaryenle doğan bebeklerde bağışıklık sistemi daha zayıf olduğu ve solunum sistemi hastalıklarının daha fazla olduğu yönünde bilimsel veriler var. Yine ameliyata bağlı olarak annenin geç hareket etmesi, bacaklarda pıhtı oluşumu ve bazen de akciğere pıhtı atması dolayısıyla annenin hayatında ölüme kadar götürebilecek risklere yol açılabilecek bir cerrahi yöntem olduğunu hiçbir zaman unutmamak gerekir." diye konuştu.







kaynak:türkiyegazetesi