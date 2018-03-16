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Seyyar satıcı ölünce şehrin altını üstüne getirdiler

SEYYAR SATICI ÖLÜNCE ŞEHRİN ALTINI ÜSTÜNE GETİRDİLER

35 yaşındaki Senegalli sokak satıcısı Mmame Mbage'nin, Madrid şehir merkezinde satış yaptığı sırada polisler tarafından kovalanıp kalp krizinden ölmesi şehri ayağa kaldırdı.

Tarih : 16 Mart 2018, 15:40
Puan Ver : Seyyar Satıcı Ölünce Şehrin Altını Üstüne Getirdiler(8/10)4

İspanya basınına göre, 35 yaşındaki Senegalli sokak satıcısı Mmame Mbage, akşam saatlerinde şehir merkezinde satış yaparken polislerin geldiğini görünce kaçmaya başladı. Polislerin motosikletle takip ettiği yasa dışı göçmen, Madrid'in Lavapies semtindeki evinin yakınlarında kalp krizi geçirince yere düştü.

ARKADAŞLARI SOKAĞI KAPATTI

Mbage müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bunun üzerine Mbage'nin arkadaşları, gerekli incelemeler yapılıp rapor tutulmadan cesedin alınmasını engellemek için sokağı kapattı.

"KATİL POLİS" SLOGANLARI ATTILAR

Olayın duyulmasının ardından ayrıca Lavapies semtinde sokak gösterileri de başladı. Yolları kesen semt sakinleri, sık sık "Polis devleti değil sosyal devlet", "Katil polis", "Polis dışarı" sloganları attı. Polis, otobüs durakları ve bankamatiklere zarar veren, çöp bidonlarını yakan göstericilere güç kullanarak müdahale etti.

"OLAYLAR KARIŞTIRILIYOR"

El Pais gazetesi, acil servis yetkililerinin, olaylar sırasında 4 sivilin yanı sıra 10 polisin hafif yaralandığını söylediğini yazdı. El Mundo gazetesi ise polisin akşam saatlerinde sokak satıcılarına müdahale ettiğini ancak yaşamını yitiren Mbage'nin bunlar arasında yer almadığını, iki ayrı olayın birbiriyle karıştırıldığını açıkladığını duyurdu.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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