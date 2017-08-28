Sosyal medya üzerinden duyurulan kampanya görsellerini photoshopla değiştiren dolandırıcılar, kendi banka hesaplarına para toplamaya başladı. Sosyal medya üzerinden gerçekleşen dolandırıcılığın en son kurbanlarından biri de Tüm Yardımlaşma Derneği (TÜMYAD) oldu. Kampanya için hazırladıkları ve kurumun sosyal medya hesaplarında paylaştıkları görseller üzerinde bulunan derneğe banka ait hesap numaraları, bir dolandırıcı tarafından 'photosop' tekniğiyle değiştirildi. 'M. Ali Yanmaz' adının yazılı olduğu ve bir bankaya ait hesap numarasının bulunduğu görsel bu kez dolandırıcılar tarafından dolaşıma sokuldu.

BAĞIŞÇILAR UYARILDI

Dolandırıcıların hedefi olan TÜMYAD, olayın ortaya çıkmasının ardından bağışçılarını ilk olarak sosyal medya hesaplarından uyardı. Ayrıca derneğin avukatları dolandırıcıların yakalanması için de savcılığa suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

"ASLA ŞAHIS ADINA HESAPLARA PARA YATIRILMAMALI"

Olayın ardından TÜMYAD Genel Sekreteri Dilek Başyeşil, derneğin Fatih'teki merkezinde açıklamalarda bulundu. Kurban bağışçılarını sahte hesaplara karşı dikkatli olmaları konusunda uyaran Başyeşil, "Kurban Bayramı nedeniyle bir bağış kampanyası başlattık. Öncelikle bağışçılar derneğin resmi olmasına mutlaka dikkat etmeleri gerekir. Faaliyet belgelesini istesinler. Bağışlar için banka hesap numaraları dernek adına olmalıdır. Asla şahıs adına hesaplara para yatırılmamalı ya da derneğe gelerek bizzat makbuz karşılığı bağış yapabilirler. Ayrıca derneğimizin resmi sosyal medya hesaplarından doğru bilgiye ulaşabilirler" dedi.

Kaynak: haberinburada