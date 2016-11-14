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şeytan üçgeni'nde büyük operasyon

ŞEYTAN ÜÇGENİ'NDE BÜYÜK OPERASYON

Diyarbakır'dan gelen son dakika haberine göre dün ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından büyük operasyon başladı. Lice, Hani ve Kocaköy ilçeleri kırsalında devam eden operasyonda PKK'ya bir darbe daha vurulması hedefleniyor.

Tarih : 14 Kasım 2016, 12:48
Puan Ver : Şeytan Üçgeni'nde Büyük Operasyon(10/10)9


Diyarakır Valiliği'den yapılan açıklamada, Lice ve Hani ilçeleri mülki sınırları içerisinde bulunan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü (BTÖ) mensupları ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenleneceği belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:



"Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde (Lice İlçesine bağlı olan; Birlik Köyü, Şenlik Köyü, Abalı Köyü, Ergin Köyü, Tuzlaköy Köyü, Çeper Köyü, Duruköy köyü ve Daralan Köyü ile Hani İlçesine bağlı olan; Topçular Köyü, Yukarı Turalı Köyü, Kalaba Köyü, Serenköy Köyü ve Uzunlar Köyü) sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 14 Kasım 2016 günü saat 05.00'dan geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelerde sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır."



DİĞER YASAK KALDIRILDI



Diyarbakır Valiği'nden yapılan bir başka açıklamada, Lice, Hani ve Kocaköy ilçelerinin mülki sınırlar içerisinde bulunan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten teröristlere yönelik dün yapılan operasyon ardından sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı belirtildi. Bu açıklamada şöyle denildi:



"Aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen BTÖ mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek, maksadıyla operasyon düzenlenmiştir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince, sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 13 Kasım 2016 günü saat 05.00'dan itibaren duyurulan yasaklama kararı 14 Kasım 2016 günü saat 05.00'dan itibaren kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza kendilerinin can ve mal güvenliğinin sağlanması için uygulanan yasağa uydukları için teşekkür ederiz."



 



kaynak:milliyet








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