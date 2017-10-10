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Şeyma'yla arası bozuldu, Acun'un eski karısına yanaştı

ŞEYMA'YLA ARASI BOZULDU, ACUN'UN ESKİ KARISINA YANAŞTI

Şeyma Subaşı'yla arası açık olan Aslışah Alkoçlar, Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Ilıcalı'ya yanaşarak Instagram paylaşımına "Barbiiiem hoşgeldin" notunu yazdı.

Tarih : 10 Ekim 2017, 00:30
Puan Ver : Şeyma'yla Arası Bozuldu, Acun'un Eski Karısına Yanaştı(9/10)5

Şeyma Subaşı ile uzun süredir arası açık olan Aslışah Alkoçlar, rotayı, Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Ilıcalı'ya çevirdi.

Alkoçlar, Zeynep Ilıcalı'nın paylaşımının altına "Barbiiiem hoşgeldin" notunu yazdı.

BEKARLIĞA VEDA PARTİSİNE ÇAĞIRMADI

Aslışah Alkoçlar ve Şeyma Subaşı'nın arası ise geçtiğimiz Temmuz ayında açıldı. Şeyma Subaşı, Aslışah'ı bekarlığa veda partisine çağırmadı.TERCİHİNİ BURCUDAN YANA KULLANDI

Zira Aslışah, Burcu Esmersoy'dan ayrıldıktan hemen sonra Esat Yontuç'la çıkmaya başladı. Bunun üzerine de Aslışah ve Burcu'nun arası bir daha tamir edilmeyecek şekilde bozuldu.

Şeyma ise bu ayrılıkta tercihini Burcu'dan yana koydu ve bekarlığa veda partisine Burcu'yu devat edip, Aslışah'ı çağırmadı.

İşte Aslışah'ın dikkat çeken yorumu:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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