ŞEYMA'YLA ARASI BOZULDU, ACUN'UN ESKİ KARISINA YANAŞTI
Şeyma Subaşı'yla arası açık olan Aslışah Alkoçlar, Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Ilıcalı'ya yanaşarak Instagram paylaşımına "Barbiiiem hoşgeldin" notunu yazdı.
Şeyma Subaşı ile uzun süredir arası açık olan Aslışah Alkoçlar, rotayı, Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Ilıcalı'ya çevirdi.
Alkoçlar, Zeynep Ilıcalı'nın paylaşımının altına "Barbiiiem hoşgeldin" notunu yazdı.
BEKARLIĞA VEDA PARTİSİNE ÇAĞIRMADI
Aslışah Alkoçlar ve Şeyma Subaşı'nın arası ise geçtiğimiz Temmuz ayında açıldı. Şeyma Subaşı, Aslışah'ı bekarlığa veda partisine çağırmadı.TERCİHİNİ BURCUDAN YANA KULLANDI
Zira Aslışah, Burcu Esmersoy'dan ayrıldıktan hemen sonra Esat Yontuç'la çıkmaya başladı. Bunun üzerine de Aslışah ve Burcu'nun arası bir daha tamir edilmeyecek şekilde bozuldu.
Şeyma ise bu ayrılıkta tercihini Burcu'dan yana koydu ve bekarlığa veda partisine Burcu'yu devat edip, Aslışah'ı çağırmadı.
İşte Aslışah'ın dikkat çeken yorumu:
Kaynak: haberinburada
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