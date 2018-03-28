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Şeyma'dan teknoloji hamlesi: Yeni fenomen yolda: It-is-ok

ŞEYMA'DAN TEKNOLOJİ HAMLESİ: YENİ FENOMEN YOLDA: IT-İS-OK

Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı, yeni aplikasyonunu tanıttı. Aplikasyon şimdiden moda dünyasının fenomeni olacağa benziyor.

Tarih : 28 Mart 2018, 00:00
Puan Ver : Şeyma'dan Teknoloji Hamlesi: Yeni Fenomen Yolda: It-İs-Ok(6/10)2

Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı, yeni çıkacak aplikasyonunu TV8'de Acun'la birlikte katıldığı programda yeni aplikasyonunu tanıttı.

ADI BELLİ OLDU: IT-IS-OK

Önümüzdeki günlerde kullanıma açılacak aplikasyonun adı: it-is-ok...

it-is-ok'e moda düşkünleri kombinlerini yükleyecekler. Diğer kullanıcılarda bu kombinleri verdikleri puanlarla değerlendirecek.

MODA DÜNYASININ INSTAGRAMI

Bu özelliğiyle yeni aplikasyon şimdiden moda dünyasının Instagramı olarak adlandırılmaya başladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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