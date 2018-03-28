ŞEYMA'DAN TEKNOLOJİ HAMLESİ: YENİ FENOMEN YOLDA: IT-İS-OK
Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı, yeni aplikasyonunu tanıttı. Aplikasyon şimdiden moda dünyasının fenomeni olacağa benziyor.
Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı, yeni çıkacak aplikasyonunu TV8'de Acun'la birlikte katıldığı programda yeni aplikasyonunu tanıttı.
ADI BELLİ OLDU: IT-IS-OK
Önümüzdeki günlerde kullanıma açılacak aplikasyonun adı: it-is-ok...
it-is-ok'e moda düşkünleri kombinlerini yükleyecekler. Diğer kullanıcılarda bu kombinleri verdikleri puanlarla değerlendirecek.
MODA DÜNYASININ INSTAGRAMI
Bu özelliğiyle yeni aplikasyon şimdiden moda dünyasının Instagramı olarak adlandırılmaya başladı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Bm'den Kritik Afrin Açıklaması: Konvoy Göndermeyi Planlıyoruz
- Rusya'dan Diplomatlarını Sınır Dışı Eden Ülkelere: Abd'nin Şantajı Yüzünden Sınır Dışı Ediyorlar
- Ebe, Doğumdan Yeni Çıkan Kadına Hayatının Şokunu Yaşattı: Sen Hamileyken Kocanla Yatıyordum
- Yıllarca Boş Sanılan Mezarın İçinden Mumya Çıktı
- Avm Yangının Altından İhmal Ve Rüşvet Çıktı, Halk Sokaklara Döküldü
Bu Haberle İlgili Yorumlar