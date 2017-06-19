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şeyma subaşı'nın bin dolarlık gelinlik denemeleri

ŞEYMA SUBAŞI'NIN BİN DOLARLIK GELİNLİK DENEMELERİ

Eylül ayında Acun Ilıcalı ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Şeyma Subaşı, gelinlik arayışına girdi.

Tarih : 19 Haziran 2017, 13:15
Puan Ver : Şeyma Subaşı'nın Bin Dolarlık Gelinlik Denemeleri(5/10)6


Son zamanlarda yoğun bir şekilde düğün hazırlıklarını başlatan Şeyma Subaşı, bir yandan da sosyal medya hesabından gelişmelerle ilgili bilgi veriyor. Bir süre önce davetli listesini hazırlamaya başladığını duyuran Subaşı, geride bıraktığımız günlerde de gelinlik denemelerine başladığının müjdesini vermişti. Ancak bu tarz denemeler için bile bazı mağazalarda ücret ödemek gerekiyor. New York'taki ünlü bir markanın modellerini inceleyen Subaşı, soluğu mağazada aldı ve deneme için 1000 dolar ödedi.










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