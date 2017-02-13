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şeyma subaşı yeni işini böyle tanıttı

ŞEYMA SUBAŞI YENİ İŞİNİ BÖYLE TANITTI

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi modacı Şeyma Subaşı, şu sıralar yeni bir internet sitesi yapmanın heyecanını yaşıyor.

Tarih : 13 Şubat 2017, 16:16
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Subaşı, Instagram hesabından, yeni açılacak sitesinin tanıtımını yaptı. Akıllara “Acun Ilıcalı'nın sitesine rakip mi olacak?” sorusu geldi.



Şeyma Subaşı, Instagram hesabından yeni sitesinin tanımını yaptı. Subaşı, “Moda-güzellik- seyahat- müzik- festival- spor- yemek- çocuk, içinde ‘ben olan' her şey olacak”dedi.



 



kaynak:cnntürk






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