Acun Ilıcalı'nın sevgilisi modacı Şeyma Subaşı, şu sıralar yeni bir internet sitesi yapmanın heyecanını yaşıyor.



Subaşı, Instagram hesabından, yeni açılacak sitesinin tanıtımını yaptı. Akıllara “Acun Ilıcalı'nın sitesine rakip mi olacak?” sorusu geldi.



Şeyma Subaşı, Instagram hesabından yeni sitesinin tanımını yaptı. Subaşı, “Moda-güzellik- seyahat- müzik- festival- spor- yemek- çocuk, içinde ‘ben olan' her şey olacak”dedi.







kaynak:cnntürk