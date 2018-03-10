Tuvana Büyükçınar Demir ve İlknur Şeref'in düzenlediği gece, ünlüleri bir araya getirdi. Geceye krem rengi pullu kıyafetiyle Şeyma Subaşı damga vurdu.

ÜNLÜLER GECEYE AKIN ETTİ

İki ünlü tasarımcı Tuvana Büyükçınar Demir ve İlknur Şeref, birlikte "parti" konseptli özel bir koleksiyon hazırladı. İkili, tasarımlarını önceki akşam Emirgan'daki La Boom adlı mekanda sergiledi. Işıltılı kumaşlarla hazırlanan koleksiyonu görmeye Çağatay Ulusoy, Şeyma Subaşı, Burcu Esmersoy ve Hazal Kaya gibi birçok ünlü isim de geldi.

TÜM DİKKATLER ÜZERİNDEYDİ

Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı'nın gecede giydiği krem rengi pullu kıyafetle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Kaynak: haberinburada