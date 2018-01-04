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Şeyma Subaşı, Herkesin Merak Ettiği Annesiyle Fotoğrafını Paylaştı
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Şeyma Subaşı, Herkesin Merak Ettiği Annesiyle Fotoğrafını Paylaştı

ŞEYMA SUBAŞI, HERKESİN MERAK ETTİĞİ ANNESİYLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Her yaptığıyla magazin gündeminde manşet olan Şeyma Subaşı, sosyal medyadan herkesin merak ettiği annesiyle fotoğrafını paylaştı.

Tarih : 04 Ocak 2018, 01:50
Puan Ver : Şeyma Subaşı, Herkesin Merak Ettiği Annesiyle Fotoğrafını Paylaştı(5/10)1

Acun Ilıcalı ile Eylül 2017'de evlenen Şeyma Subaşı sosyal medya paylaşımlarıyla fenomen haline dönüşmüş ve kısa sürede takipçi sayısını 2.5 milyona çıkarmıştı.

"ANNEM ANNEM" NOTUYLA PAYLAŞTI

Subaşı son olarak Instagram story bölümünden merak edilen annesiyle fotoğrafını paylaşarak, "Annem annem" notuyla yayınladı.

İşte Şeyma Subaşı ve annesi;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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