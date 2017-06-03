Geçtiğimiz nisan ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine Acun Ilıcalı ile evleneceğini duyuran Şeyma Subaşı, düğün hazırlıklarına başladı.



Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile eylül ayında nikah masasına oturacak olan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından düğünle ilgili paylaşımda bulundu.







Instagram'ın hikaye kısmında yaptığı paylaşımda Subaşı, düğününe katılacak isimlerin listesini hazırlamaya çalışırken görülüyor.







26 yaşındaki Şeyma Subaşı, söz konusu fotoğrafın üzerine “Davetli listesi düğüne kadar biter mi?' sorusunu yazması dikkati çekti.











kaynak:milliyet