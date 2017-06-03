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şeyma subaşı davetli listesini hazırlıyor

ŞEYMA SUBAŞI DAVETLİ LİSTESİNİ HAZIRLIYOR

Geçtiğimiz nisan ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine Acun Ilıcalı ile evleneceğini duyuran Şeyma Subaşı, düğün hazırlıklarına başladı.

Tarih : 03 Haziran 2017, 13:09
Puan Ver : Şeyma Subaşı Davetli Listesini Hazırlıyor(6/10)3


Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile eylül ayında nikah masasına oturacak olan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından düğünle ilgili paylaşımda bulundu.



Instagram'ın hikaye kısmında yaptığı paylaşımda Subaşı, düğününe katılacak isimlerin listesini hazırlamaya çalışırken görülüyor.



26 yaşındaki Şeyma Subaşı, söz konusu fotoğrafın üzerine “Davetli listesi düğüne kadar biter mi?' sorusunu yazması dikkati çekti.





 



kaynak:milliyet








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