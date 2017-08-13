Sosyal medya hesabından Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe maçını izlediği andan görüntü paylaşan Şeyma Subaşı, "Bunu paylaştığım için Acun beni bıçaklayacak" notunu düştü.

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe maçını izlediği anı paylaştı. Subaşı bu paylaşımın Acun Ilıcalı'yı kızdıracağını düşündü.

"ACUN BENİ BIÇAKLAYACAK"

Eylül ayında evleneceği müstakbel eşinin tepkisinden korkmasına rağmen Fenerbahçe maçını izlediği dakikalardan kısa bir anı takipçileriyle paylaşan Şeyma Subaşı "Bunu koyuduğum için Acun beni (iki tane bıçak görseli kullanmış) banane o da beni bekletmeseydi ni ha ha ha" notunu düştü.

Şeyma Subaşı'nın paylaşımı kısa sürede büyük ses getirdi;

Kaynak: haberinburada