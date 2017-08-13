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Şeyma Subaşı: Bunu Koyduğum İçin Acun Beni Bıçaklayacak

ŞEYMA SUBAŞI: BUNU KOYDUĞUM İÇİN ACUN BENİ BIÇAKLAYACAK

Sosyal medya hesabından Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe maçını izlediği andan görüntü paylaşan Şeyma Subaşı, "Bunu paylaştığım için Acun beni bıçaklayacak" notunu düştü.

Tarih : 13 Ağustos 2017, 14:10
Puan Ver : Şeyma Subaşı: Bunu Koyduğum İçin Acun Beni Bıçaklayacak(9/10)5

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe maçını izlediği anı paylaştı. Subaşı bu paylaşımın Acun Ilıcalı'yı kızdıracağını düşündü.

"ACUN BENİ BIÇAKLAYACAK"

Eylül ayında evleneceği müstakbel eşinin tepkisinden korkmasına rağmen Fenerbahçe maçını izlediği dakikalardan kısa bir anı takipçileriyle paylaşan Şeyma Subaşı "Bunu koyuduğum için Acun beni (iki tane bıçak görseli kullanmış) banane o da beni bekletmeseydi ni ha ha ha" notunu düştü.

Şeyma Subaşı'nın paylaşımı kısa sürede büyük ses getirdi;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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