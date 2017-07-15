ŞEYMA SUBAŞI BEKARLIĞA VEDA PARTİSİNDEN ÇOK ÖZEL GÖRÜNTÜLER PAYLAŞTI
Acun Ilıcalı ile eylül ayında nikah masasına oturmaya hazırlanan Şeyma Subaşı, 20 kız arkadaşıyla bekarlığa veda partisi yaptı. Subaşı partiden çok özel görüntüler paylaştı.
TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı'nın müstakbel eşi Şeyma Subaşı, aralarında ünlü sunucu Burcu Esmersoy'un da bulunduğu 20 kız arkadaşıyla Mikanos'ta muhteşem bir parti düzenledi. Subaşı, partiden birçok fotoğraf paylaştı.
FOTOĞRAFLAR 100 BİNİN ÜZERİNDE BEĞENİ ALDI
Bekarlığa veda partisinden çok özel görüntüler paylaşan Şeyma Subaşı'nın her fotoğrafına 100 binin üzerinde beğeni geldi.
Şeyma Subaşı'nın bekarlığa veda partisinden kareler:
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Aykut Kocaman: Kötü Oyunumuzla Fenerbahçe Tarihine Geçiyoruz
- Emre Belözoğlu: Topa Hakim Olursak Türkiye'de Herkesi Yenebiliriz
- Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u 2-0 Yendi
- Yine Stat Terörü! Babacan'ın Kafasına Su Şişesi Attılar
- Gaziantepspor, Borçları Nedeniyle 18 Yeni Futbolcuyu Oynatamayacak
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar