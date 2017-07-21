206 Kiloydu, Azmedip 6 Ayda 85 Kilo Verdi
Abd'de Katliam Gibi Olay! Otoparktaki Römorkta 8 Kişi Ölü Bulundu
Beşiktaş, Amerika'dan Bedavaya Transfer Yapıyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısırlı Mevkidaşıyla Telefonda Görüştü
Çocuğu Tuhafiyeye Bırakıp Kaçan Kadın, Bakıcısı Çıktı
Anadolu Mandasına Yeni Eş Geliyor: Murrah Mandaları
Arkadaşı Tarafından Bıçaklanan Genç, Yürüyerek Geldiği Hastanede Öldü
Bartın'da Plajdaki Kadınları Çeken Sapık Gözaltına Alındı
G.Saray'ın Hocası Igor Tudor, Takımdan 9 Kişinin Gönderilmesini İstedi
Chp Eski Milletvekili İhsan Kalkavan Vefat Etti
Ankara'da Doğalgaz Borusu Patladı! Alevler 10 Metre Yükseliğe Ulaştı
Tff 3. Lig Ekibi Tekirdağspor, 3 Günde 22 Futbolcu Transfer Etti
9 Yaşındaki Katarlı Çocuk, Ailesi Yemek Yerken Uludağ'da Kayboldu
Volkswagen'e Emisyon Davasında 125 Milyon Dolar Ceza Verildi
Erdoğan'dan Abd'ye Ypg Tepkisi: Ha Ali Ha Veli, Dostlar Birbirini Aldatmamalı
Büyükada'daki Toplantı Soruşturmasında 2 Tutuklama
Cumhurbaşkan'ı Erdoğan'dan İsrail'e Mescid-İ Aksa Çağrısı
Hande Ataizi'ni Tokatlayan Sevda Demirel'in Öfkesi Hala Geçmemiş
Çanakkale'de Deprem, Halkı Sokağa Döktü
Serhat Akın, Pişmanım Deyip Survivor Panoroma'yı Yerden Yere Vurdu

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile Ayak Tenisi Oynayınca Her Oyuna Yeteneği Var Dedirtti

ŞEYMA SUBAŞI, ACUN ILICALI İLE AYAK TENİSİ OYNAYINCA HER OYUNA YETENEĞİ VAR DEDİRTTİ

Acun Ilıcalı müstakbel eşi Şeyma Subaşı ile ayak tenisi oynadı. Subaşı top ile oynanan oyunlar konusundaki yeteneği ile herkesi şaşırttı.

Tarih : 21 Temmuz 2017, 12:50
Puan Ver : Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı İle Ayak Tenisi Oynayınca Her Oyuna Yeteneği Var Dedirtti(10/10)6

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı'nın müstakbel eşi Şeyma Subaşı, Instagram'ın hikaye bölümünden video paylaştı. Acun ile eş olup ayak tenisi oynayan Subaşı futbol, voleyboldan sonra ayak tenisininde de yeteneğini ortaya koydu.

BİRLİKTE ÇOK EĞLENİYORLAR

Birlikte çok eğlenen ikili yine herkesi hayran bıraktı. Şeyma Subaşı ayak tenisindeki yeteneğini de ortaya koyunca "Şeyma da yok yok" dedirtti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Şeyma  Subaşı  Acun  Ilıcalı  İle  Ayak  Tenisi  Oynayınca  Her  Oyuna  Yeteneği  
Var  Dedirtti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER