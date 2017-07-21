ŞEYMA SUBAŞI, ACUN ILICALI İLE AYAK TENİSİ OYNAYINCA HER OYUNA YETENEĞİ VAR DEDİRTTİ
Acun Ilıcalı müstakbel eşi Şeyma Subaşı ile ayak tenisi oynadı. Subaşı top ile oynanan oyunlar konusundaki yeteneği ile herkesi şaşırttı.
TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı'nın müstakbel eşi Şeyma Subaşı, Instagram'ın hikaye bölümünden video paylaştı. Acun ile eş olup ayak tenisi oynayan Subaşı futbol, voleyboldan sonra ayak tenisininde de yeteneğini ortaya koydu.
BİRLİKTE ÇOK EĞLENİYORLAR
Birlikte çok eğlenen ikili yine herkesi hayran bıraktı. Şeyma Subaşı ayak tenisindeki yeteneğini de ortaya koyunca "Şeyma da yok yok" dedirtti.
Kaynak: haberinburada
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