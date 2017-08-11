Seyirciyi eğlendirmek için ters takla atan Afrikalı vücut geliştirme şampiyonu Sifiso Thabete, kafasının yere vurarak boynunu kırdı. Hastaneye kaldırılan şampiyon, hayatını kaybetti.

Afrikalı vücut geliştirme şampiyonu Sifiso Lungelo Thabete, müsabaka öncesi ısınma hareketi yaptığı sırada kalabalığı eğlendirmek için ters takla atma teşebbüsünde bulundu. Kafasının yere vuran ve boynunu kıran dünya şampiyonu yerde hareketsiz kaldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kenarda bulunan sağlık görevlileri kendisine müdahale ettiler. Sağlık görevlilerin müdahalesinden sonra hastaneye kaldırılan dünya şampiyonu hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak: haberinburada