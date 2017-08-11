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Seyirciyi eğlendirmek isterken feci şekilde öldü

SEYİRCİYİ EĞLENDİRMEK İSTERKEN FECİ ŞEKİLDE ÖLDÜ

Seyirciyi eğlendirmek için ters takla atan Afrikalı vücut geliştirme şampiyonu Sifiso Thabete, kafasının yere vurarak boynunu kırdı. Hastaneye kaldırılan şampiyon, hayatını kaybetti.

Tarih : 11 Ağustos 2017, 14:40
Puan Ver : Seyirciyi Eğlendirmek İsterken Feci Şekilde Öldü(9/10)5

Afrikalı vücut geliştirme şampiyonu Sifiso Lungelo Thabete, müsabaka öncesi ısınma hareketi yaptığı sırada kalabalığı eğlendirmek için ters takla atma teşebbüsünde bulundu. Kafasının yere vuran ve boynunu kıran dünya şampiyonu yerde hareketsiz kaldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kenarda bulunan sağlık görevlileri kendisine müdahale ettiler. Sağlık görevlilerin müdahalesinden sonra hastaneye kaldırılan dünya şampiyonu hastanede hayatını kaybetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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