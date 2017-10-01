SEYİRCİSİZ OYNANAN BARCELONA MAÇINDA MESSİ'NİN GOLÜNDEN SONRA BİR TARAFTAR SAHAYA GİRDİ
Barcelona'yla Las Palmas arasında oynanan maça federasyon tarafından seyirci yasağı getirilmişti. Ancak Messi'nin golünden sonra bir taraftar sahaya girdi.
Katalonya bölgesindeki olaylar dolayısıyla seyircisiz oynanan Barcelona-Las Palmas maçına bir seyirci girmeyi başardı.
Barcelona, Las Palmas mücadelesinin 70. dakikasında Messi'nin attığı golle 2-0 öne geçerken golün ardından bir seyirci sahaya girdi. Güvenlik görevlilerinin yakaladığı bu kişi hemen stat dışına çıkarıldı.
Kaynak: haberinburada
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