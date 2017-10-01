SEYİRCİSİZ MAÇTA BARCELONA LAS PALMAS'I 3-0 YENDİ
İspanya La Liga'nın 7. haftasında Barcelona, sahasında Las Palmas'ı 3-0'lık skorla yendi.
Katalonya'daki bağımsızlık referandumu öncesinde yaşanan gerginlikten dolayı karşılaşma seyircisiz oynandı.
Barça'nın galibiyet gollerini Busquets ve Messi (2) kaydetti. Arda Turan maç kadrosunda yer almadı.
Kaynak: haberinburada
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