Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, içerisinde 28 yolcusuyla seyir halinde olan yolcu otobüsü alev aldı. Şoförün yangını kısa sürede fark ederek yolcuları otobüsten tahliye etmesi olası bir faciayı önledi.



İstanbul'dan Karabük'e gelen Ferudun Şafak yönetimindeki 78 AP 988 plakalı yolcu otobüsü, D-755 karayolu Samsun kavşağı'nda ilerlerken bir anda motor kısmından alev aldı.







Motor kısmından çıkan alevleri fark eden sürücü Şafak, otobüsü hemen kenara çekip yolcuları tahliye ederek itfaiyeden yardım istedi. Sürücü yangın tüpleriyle alevlere müdahale etse de alevleri söndürmeye yeterli olmadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri büyüyen alevlere müdahale etti. Alevler kısa sürede kontrol altına alınıp söndürülürken, yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.