SEYİR HALİNDEKİ ARACA KUNG FU SALDIRISI! O ANLAR KAMERADA
Çin'de bir adam, seyir halindeki otomobile Kung Fu yaparak uçan tekme attı ve aracın camını kırdı. Çinli adamın saldırı anı kameraya yansıdı.
Çin'de Kung fu yapan adam, sebebi bilinmeyen bir nedenle seyir halindeki araca uçan tekmeyle saldırdı.
ARACIN CAMINI KIRDI
Çinli adam havalanarak camı kırdıktan sonra yere düşen Kung Fu'cu adam hırsını alamayınca kalktı ve bir tekme daha savurdu. Bu sırada kadraja giren arkadaşından da uçan yumruk geldi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İstanbul'un İlk Gazetecilik Okulu Olan Nişantaşı Kampüsü Satılıyor
- Gişelerin Çıkışında Durdurulan Araçtan 350 Kiloluk Uyuşturucu Çıktı
- Otobüste Müşterilerin Parasını Çalan Sahte Polisler Kameraya Böyle Yansıdı
- Rus Sporcuda Doping Çıkınca Madalya Türkiye'ye Geldi
- Yağmurda Islanmamak İçin Küçük Çocuğu Şemsiye Yaptı!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar