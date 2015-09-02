

İngiltere Premier Lig kulüpleri, yaz transfer döneminde 1,17 milyar Euro harcayarak rekor kırdı.







Bu rekorda en büyük payı bulunan isim, Manchester City'nin sahibi Arap şeyhi Mansur bin Zayed El Nahyan oldu. Şeyh Mansur'un takımı yılın en pahalı 6 transferinin 3'ünü yaptı.







İngiltere Premier Lig takımları, 1,17 milyar Euroluk harcamalarıyla 2014 yazında 1,05 milyar Euroyla kırılan "bir transfer döneminde en fazla para harcanan futbol ligi" rekorunu geliştirdi.