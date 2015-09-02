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Şeyh Mansur transferde dünya rekoru kırdı !

ŞEYH MANSUR TRANSFERDE DÜNYA REKORU KIRDI !

İngiltere Premier Lig kulüpleri, yaz transfer döneminde 1,17 milyar Euro harcayarak rekor kırdı.

Tarih : 02 Eylül 2015, 14:43
Puan Ver : Şeyh Mansur Transferde Dünya Rekoru Kırdı !(7/10)9


İngiltere Premier Lig kulüpleri, yaz transfer döneminde 1,17 milyar Euro harcayarak rekor kırdı.



Bu rekorda en büyük payı bulunan isim, Manchester City'nin sahibi Arap şeyhi Mansur bin Zayed El Nahyan oldu. Şeyh Mansur'un takımı yılın en pahalı 6 transferinin 3'ünü yaptı.



İngiltere Premier Lig takımları, 1,17 milyar Euroluk harcamalarıyla 2014 yazında 1,05 milyar Euroyla kırılan "bir transfer döneminde en fazla para harcanan futbol ligi" rekorunu geliştirdi.








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