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ŞEVKET DEMİREL HAYATINI KAYBETTİ


ŞEVKET DEMİREL HAYATINI KAYBETTİ
Tarih : 09 Mayıs 2016, 09:34
Puan Ver : Şevket Demirel Hayatını Kaybetti(6/10)8


Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in kardeşi işadamı 90 yaşındaki Şevket Demirel, tedavi gördüğü İstanbul'daki Amerikan Hastanesi'nde sabaha karşı yaşamını yitirdi.



Isparta'da çimento üretimi yapan Göltaş A.Ş, orman ürünleri üretimi yapan Orma A.Ş'nin ve TED Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Demirel, geçen hafta içinde evinde rahatsızlandı. Yaşlılığa bağlı hastalıklardan dolayı İstanbul Amerikan Hastanesi'nde tedaviye alınan Şevket Demirel, saat 03.39'da yaşamını yitirdi. Şevket Demirel'in cenazesi havayoluyla Isparta'ya getirilerek, Atabey İlçesi'ne bağlı İslamköy'deki aile kabristanında toprağa verilecek.








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