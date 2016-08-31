O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

SEVİNDİREN HABER GELDİ! EMEKLİLİK PRİM SÜRESİ...


SEVİNDİREN HABER GELDİ! EMEKLİLİK PRİM SÜRESİ...
Tarih : 31 Ağustos 2016, 15:49
Puan Ver : Sevindiren Haber Geldi! Emeklilik Prim Süresi...(0/10)


Kasım 2014'te gümrük bakanlığı tarafından '4'üncü Esnaf ve Sanatkarlar Şûrası' düzenlenmişti. Şûranm açılışmı da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yapmıştı. Şûrada esnaf ve sanatkarların sorunları belirlenmiş ve bu sorunlara somut çözümler bulunması amacıyla da ihtisas komisyonları oluşturulmuştu. Akşam'da yer alan habere göre Mart 2015'te toplanan 'Vergi ve Sosyal Güvenli Komisyonu'nda özellikle 2.5 milyon Bağ-Kur'luyu ilgilendiren önemli prensip kararları alınmıştı.








Etiketler: Sevindiren  Haber  Geldi  Emeklilik  Prim  Süresi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER