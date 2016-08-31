

Kasım 2014'te gümrük bakanlığı tarafından '4'üncü Esnaf ve Sanatkarlar Şûrası' düzenlenmişti. Şûranm açılışmı da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yapmıştı. Şûrada esnaf ve sanatkarların sorunları belirlenmiş ve bu sorunlara somut çözümler bulunması amacıyla da ihtisas komisyonları oluşturulmuştu. Akşam'da yer alan habere göre Mart 2015'te toplanan 'Vergi ve Sosyal Güvenli Komisyonu'nda özellikle 2.5 milyon Bağ-Kur'luyu ilgilendiren önemli prensip kararları alınmıştı.