Süpürge sesiyle bebeğini korkutan babadan, maskeyle kardeşini korkutan kardeşe kadar, 2017 yılında bebeklere yapılmış en komik şakalar bu videoda.

Bebekleri korkutmak bazen acımasızca görünse de ortaya çıkan manzaralar çoldukça sevimli oluyor. 2017 yılında bebeklere yapılmış şakalardan derlenmilş bu video sizi çok güldürecek.

Kaynak: haberinburada