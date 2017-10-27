Galatasaray Eski Başkanı Polat, Adaylık Kararını Verdi
Yılbaşı Tatili Turizm Sektörünü Hareketlendirdi
Bankalar 3 Ay İçinde 2 Milyarlık Alacağını Sattı
Kadıköy'ün Önde Gelen Mahallelerinde Konut Fiyatları Düştü
Litecoin'in Kurucusu Bütün Litecoin'lerini Sattı
Portekiz Basını: Beşiktaş, Ara Transferde Benficalı Rafa Silva'yı Transfer Edecek
Efsane Futbolcu, Benden Bu Kadar Dedi
Fetö'cü Enes Kanter, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret Ettiği İçin Yargılanacak
Akaryakıt İstasyonlarında Mesafe Kısıtlaması İstihdama Engel Oluyor
Dursun Özbek: Devre Arasına Kadar Takımın Başına Biri Gelecek
Çavuşoğlu: İran Ve Azerbaycan'dan Doğal Gaz Ve Petrol İthalatını Artıracağız
Yeni Kimliklerin Dağıtımı 2017'de Bitecek Söylentisi, Vatandaşları Panikletti! Nüfus'a Koştular
Kadıköy'deki Kurbağalıdere Köprüsü Yenileniyor
Eski Galatasaraylı Amrabat'ın Rakibe Yumruğu Ortalığı Karıştırdı
Köy Evleri Sit Alanı İlan Edilince Halk Göç Etmek Zorunda Kaldı
Kanal İstanbul Projesinden 1,7 Milyar Metreküp Toprak Çıkarılacak
Mintay Tekstil 2016'dan Beri İflas Erteleme Bekliyor
Beymen Halka Arz Oluyor
İtalyan Devi Juventus, Cenk Tosun İçin Nabız Yokladı
Bir Tweet Bitcon'in Tepetaklak Etti! Tarihi Düşüş Yaşadı

Sevimlilik dozu yüksek bebeklere yapılmış komik şakalar güldürdü

SEVİMLİLİK DOZU YÜKSEK BEBEKLERE YAPILMIŞ KOMİK ŞAKALAR GÜLDÜRDÜ

Süpürge sesiyle bebeğini korkutan babadan, maskeyle kardeşini korkutan kardeşe kadar, 2017 yılında bebeklere yapılmış en komik şakalar bu videoda.

Tarih : 27 Ekim 2017, 20:00
Puan Ver : Sevimlilik Dozu Yüksek Bebeklere Yapılmış Komik Şakalar Güldürdü(5/10)1

Bebekleri korkutmak bazen acımasızca görünse de ortaya çıkan manzaralar çoldukça sevimli oluyor. 2017 yılında bebeklere yapılmış şakalardan derlenmilş bu video sizi çok güldürecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Sevimlilik  Dozu  Yüksek  Bebeklere  Yapılmış  Komik  Şakalar  Güldürdü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER