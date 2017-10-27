SEVİMLİLİK DOZU YÜKSEK BEBEKLERE YAPILMIŞ KOMİK ŞAKALAR GÜLDÜRDÜ
Süpürge sesiyle bebeğini korkutan babadan, maskeyle kardeşini korkutan kardeşe kadar, 2017 yılında bebeklere yapılmış en komik şakalar bu videoda.
Bebekleri korkutmak bazen acımasızca görünse de ortaya çıkan manzaralar çoldukça sevimli oluyor. 2017 yılında bebeklere yapılmış şakalardan derlenmilş bu video sizi çok güldürecek.
Kaynak: haberinburada
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