Lionel Carole, Galatasaray'a geri mi dönüyor? Sevilla Sportif Direktörü Oscar Arias, sezon başında Galatasaray'dan kiraladıkları Lionel Carole'un önümüzdeki günlerde geri dönebileceğini söyledi.

Corinthians'tan 20 yaşındaki sol bek Guilherme Arana'yı 11 milyon euroya kadrosuna katan Sevilla'da sportif direktör Oscar Arias, oyuncunun imza töreninde soruları yanıtladı.

"CAROLE'UN GERİ DÖNMESİ DE İHTİMALLER ARASINDA"

Arias, Arana ile birlikte kadroda 3 sol bek olduğunu vurgularken; "Şu anda kadromuzda 3 sol bek var. Kadro ile ilgili önümüzdeki birkaç gün içinde bir karar alacağız ve takımın 2. devreye nasıl gireceğine bakacağız. Lionel Carole'un Galatasaray'a geri dönmesi de ihtimaller arasında." ifadelerini kullandı. Sevilla, 350 bin euro kiralama bedeli ödediği Lionel Carole'a ilk yarı boyunca 10 maçta görev verdi ve Fransız oyuncu 866 dakikada 1 asist yaptı. Carole'un 3,5 milyon euroluk satın alma opsiyonu da İspanyol kulübündeydi.

LIONEL CAROLE SEVILLA'DA KALMAK İSTİYOR

Galatasaray'ın sol bek takviyesi yapamaması durumunda geri çağırabileceği belirtilen Lionel Carole ise, Sevilla'da kalacağına dair sinyaller vermişti. Cadiz maçı sonunda konuşan Carole, "Takıma katkı vermeye devam etmek istiyorum. Daha fazlasını yapabileceğimi biliyorum" ifadelerini kullanmıştı. Kaynak: Sporx

Kaynak: haberinburada