

Estadio Deportivo'ya bir röportaj veren Monchi, Oğuzhan Özyakup'u transfer etmek istediklerini doğrulayarak, "Oğuzhan Özyakup geçen sezon transfer etmeyi denediğimiz bir oyuncuydu ancak Beşiktaş satmak istemedi. Devam ediyoruz ancak kapanan bir şey olmadı" ifadesini kullandı.







kaynak:sabah