SEVİLLA KANSER OLAN TEKNİK DİREKTÖR BERİZZO'YU KOVDU
İspanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Sevilla, prostat kanseri olduğunu açıklayan teknik direktör Eduardo Berizzo'nun görevine son verdi.
Sevilla, teknik direktör Eduardo Berizzo'nun görevine son verdi.
İspanyol temsilcisi, prostat kanseri için gördüğü tedavinin ardından 15 Aralıkta yeniden takımın başına geçen 48 yaşındaki Arjantinli teknik adamla yollarını ayırdı.
SEVILLA ZİRVENİN 13 PUAN GERİSİNDE KALDI
Berizzo yönetimindeki Sevilla, ligdeki son üç maçında bir puan alırken, lider Barcelona'nın 13 puan gerisinde ve beşinci sırada yer alıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına kalan Sevilla, İngiliz temsilcisi Manchester United ile çeyrek finale çıkma mücadelesi verecek.
Kaynak: haberinburada
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