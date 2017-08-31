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Sevilla, Galatasaray'dan Carole'ü 1 Yıllığına Kiraladığını Açıkladı

SEVİLLA, GALATASARAY'DAN CAROLE'Ü 1 YILLIĞINA KİRALADIĞINI AÇIKLADI

İspanyol devi Sevilla, Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor'un kadroda istemediği Lionel Carole'ü 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

Tarih : 31 Ağustos 2017, 21:20
Puan Ver : Sevilla, Galatasaray'dan Carole'ü 1 Yıllığına Kiraladığını Açıkladı(10/10)6

La Liga ekiplerinden Sevilla, Lionel Carole transferini resmen açıkladı. Sevilla'dan yapılan açıklamada Lionel Carole'nin Galatasaray'dan transfer edildiği belirtildi.

SATIN ALMA OPSİYONU 3.5 MİLYON EURO

İspanyol basınında yer alan haberde Sevilla, Carole'yi 1 yıllığına kiralayacak. Sözleşmedeki satın alma opsiyonunun da 3.5 milyon Euro olduğu belirtildi. İspanyol temsilcisi bir yıl kiralama ücreti olarak da Galatasaray'a 350 bin Euro ödeyecek.

TUDOR İSTEMİYORDU

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Carole'ü yeni sezon planlarında düşünmediği için ayrılığa onay verildi. Galatasaray'da lig maçlarında sol bekte aslında sağ bek olmasına rağmen Martin Linnes oynadı.

Galatasaray'dan önce Nantes, Benfica, Sedan ve Troyes'da forma giyen 26 yaşındaki Lionel Carole, 2015 yazında 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Fransız sol bek, Galatasaray'da oynadığı 66 maçta 1 gol atıp 4 asist yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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