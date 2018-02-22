SEVİLLA, DE GEA DUVARINI GEÇEMEDİ
Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında Manchester United David De Gea'nın yıldızlaştığı karşılaşmada Sevilla ile 0-0 berabere kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda Sevilla ile Manchester United karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
İkinci devrede ise Manchester United'ın file bekçisi, Sevilla'ya gol izni vermedi. Yaptığı kurtarışlarla takımına hayat veren De Gea, mücadeleyi gol yemeden tamamlamayı başardı.
RÖVANŞ 13 MART'TA OYNANACAK
David De Gea duvarını aşamayan Sevilla, Manchester United ile 0-0 berabere kaldı. Rövanş mücadelesi 13 Mart'ta oynanacak.
Karşılaşmaya yedek başlayan Paul Pogba, 17. dakikada Ander Herrera'nın yerine oyuna dahil oldu.
Kaynak: haberinburada
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