SEVİLLA - BEŞİKTAŞ MAÇINI İSKOÇ HAKEM COLLUM YÖNETECEK
Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında İspanya'nın Sevilla takımıyla deplasmanda yapacağı maçı İskoç hakem William Collum yönetecek.
Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Sevilla ile 22 Ağustos Salı günü Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda TSİ 21.45'te oynayacağı mücadelede William Collum düdük çalacak.
Collum'un yardımcılıklarını David McGeachie ve Francis Connor yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Graeme Stewart olacak.
İLK MAÇI SEVILLA KAZANMIŞTI
İstanbul'da oynanan ilk maçı, 2-1'lik skorla Sevilla kazanmıştı.
Kaynak: haberinburada
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