Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Sevilla ile 22 Ağustos Salı günü Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda TSİ 21.45'te oynayacağı mücadelede William Collum düdük çalacak.

Collum'un yardımcılıklarını David McGeachie ve Francis Connor yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Graeme Stewart olacak.

İLK MAÇI SEVILLA KAZANMIŞTI

İstanbul'da oynanan ilk maçı, 2-1'lik skorla Sevilla kazanmıştı.

Kaynak: haberinburada