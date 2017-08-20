Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!

Sevilla - Beşiktaş Maçını İskoç Hakem Collum Yönetecek

SEVİLLA - BEŞİKTAŞ MAÇINI İSKOÇ HAKEM COLLUM YÖNETECEK

Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında İspanya'nın Sevilla takımıyla deplasmanda yapacağı maçı İskoç hakem William Collum yönetecek.

Tarih : 20 Ağustos 2017, 17:40
Puan Ver : Sevilla - Beşiktaş Maçını İskoç Hakem Collum Yönetecek(6/10)2

Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Sevilla ile 22 Ağustos Salı günü Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda TSİ 21.45'te oynayacağı mücadelede William Collum düdük çalacak.

Collum'un yardımcılıklarını David McGeachie ve Francis Connor yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Graeme Stewart olacak.

İLK MAÇI SEVILLA KAZANMIŞTI

İstanbul'da oynanan ilk maçı, 2-1'lik skorla Sevilla kazanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Sevilla  -  Beşiktaş  Maçını  İskoç  Hakem  Collum  Yönetecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER