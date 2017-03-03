Oneplus 5 Özellikleri Sızdırıldı!
Huawei P10 Lite Fiyatı Sızdırıldı!
Galaxy S6 Android 7.0 Güncellemesi Ne Zaman Gelecek?
Huawei Yeni Akıllı Saatini Duyurdu
Türk Mobil Bankacılık Müşterileri Hedefte
Lenovo'dan Uygun Fiyatlı Windows 10 Tablet Geliyor
Spacex İle Aya Seyahat
Bebeğinize Emzik Verirken Asla Şekere Batırmayın
Cumhuriyet Gazetesi Önünde Silah Sesleri
Yerli Otoda Flaş Değişiklik!
Sevilla, Athletic Bilbao'yu Tek Golle Geçti
Abd'nin İlk Müslüman Vali Adayı Oldu
Cumhurbaşkanı Açıkladı: Daha Da İnecek!
Mhp'den 'çatlak' Yanıtı
Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
Tarkan'ın İlk Abd Turnesi New York Konseri İle Başladı
Gezi'nin 'palalı'sı Yine Sahneye Çıktı
Almanya'dan Skandal Karar!
Nazan Öncel, Nasıl 15 Kilo Verdi?
Pfdk Kararları Açıklandı

sevilla, athletic bilbao'yu tek golle geçti

SEVİLLA, ATHLETİC BİLBAO'YU TEK GOLLE GEÇTİ

La Liga'da 25'inci hafta mücadelesinde Sevilla, Athletic Bilbao'yu Iborra'nın 14'üncü dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti

Tarih : 03 Mart 2017, 09:39
Puan Ver : Sevilla, Athletic Bilbao'yu Tek Golle Geçti(10/10)11


La Liga'da 25'inci hafta mücadelesinde Sevilla evinde Athletic Bilbao'yu ağırladı. Karşılaşmaya baskılı başlayan ev sahibi ekip aradığı golü 14'üncü dakikada Iborra ile buldu. Karşılaşmanın geri kalanında skoru korumayı başaran Sevilla, 3 puanı hanesine yazdırdı.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Sevilla  Athletic  Bilbao  Yu  Tek  Golle  Geçti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER