SEVİLLA, ATHLETİC BİLBAO'YU TEK GOLLE GEÇTİ
La Liga'da 25'inci hafta mücadelesinde Sevilla, Athletic Bilbao'yu Iborra'nın 14'üncü dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti
La Liga'da 25'inci hafta mücadelesinde Sevilla evinde Athletic Bilbao'yu ağırladı. Karşılaşmaya baskılı başlayan ev sahibi ekip aradığı golü 14'üncü dakikada Iborra ile buldu. Karşılaşmanın geri kalanında skoru korumayı başaran Sevilla, 3 puanı hanesine yazdırdı.
kaynak:habertürk
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