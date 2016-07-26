

Son günlerin en popüler fotoğraf uygulamalarından Prisma, artık Android platformu için Google Play Store'da! İşte indirme linki.



Fotoğraf meraklılarına müjdeyi verelim. Eğer cep telefonunuzdan fotoğraf çekip düzenlemeyi seviyorsanız, Prisma uygulamasını kesinlikle denemelisiniz. Uygulama artık iOS haricinde Android tarafında da bulunuyor.



Prisma Android uygulaması!



Prisma uygulaması aslında son derece basit ancak bir o kadar eğlenceli bir uygulama. Uygulamanın neredeyse tek bir fonksiyonu var. O da fotoğraflara filtre eklemek. Onlarca farklı filtreye sahip olan uygulama, fotoğraflara resim etkisi kazandırıyor. Yani sizin çektiğiniz fotoğrafları sanki tuval üzerine çizilmiş hale getirebiliyorsunuz.



Fotoğraf filtre uygulaması olarak tercih edilebilecek yüzlerce farklı uygulama zaten mevcut. Ancak Prisma, kendine has filtreleri ile iOS tarafında kısa süre içerisinde popüler olmayı başardı. Artık Android kullanıcıları da son derece şık duran bu 36 efekti kullanabilir ve sosyal ağlarda hızlıca paylaşabilir. Uygulama kendi içerisinde Instagram ve Facebook için hızlı paylaşma kısayollarına da sahip.



Sadece 7 MB büyüklüğündeki bu uygulama, fotoğrafları sanat eserine dönüştürme iddiası taşıyor. Yayınlanmasının üzerinden henüz 24 saat geçmemesine rağmen şimdiden binlerce kişiye ulaştığını ve 4.1'in üzerinde bir puan aldığını belirtelim. Google Play Store üzerinden Prisma uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.



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