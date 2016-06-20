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sevgiliye ‘neden terk ettin' davası

SEVGİLİYE ‘NEDEN TERK ETTİN' DAVASI

İzmir'de 28 yaşındaki güzellik uzmanı Saime E., kendisini terk edip başka bir kadınla birlikte olmaya başlayan sevgilisine 10 bin liralık tazminat davası açtı

Tarih : 20 Haziran 2016, 09:09
Puan Ver : Sevgiliye ‘Neden Terk Ettin' Davası(9/10)6


İzmir'de 28 yaşındaki güzellik uzmanı Saime E., kendisini terk edip başka bir kadınla birlikte olmaya başlayan sevgilisine 10 bin liralık tazminat davası açtı

 

İzmir'de güzellik uzmanı olarak çalışan 28 yaşındaki kadın, kendisini terk edip, başka bir kadınla birlikte olan sevgilisine karşı 10 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Evli olmadıklarını ancak 3 yıldır evli çiftler gibi yaşadıklarını belirten genç kadın, kendisini aldatan sevgilisinin mesajlarını mahkemeye delil olarak sundu.

 

FACEBOOK'TAN ÖĞRENDİ

 

Bornova ilçesinde yaşayan güzellik uzmanı Saime E. (28), 3 yıl önce bir okulda rehber öğretmen olarak görev yapan 28 yaşındaki Mert K. ile tanıştı. Bir süre sonra sevgili olan ikili birlikte yaşamaya ve evlilik planları yapmaya başladı. Ancak bir süre önce sevgilisinin kendisinden uzaklaştığını hisseden Saime E., Mert K.'nin başka bir ilişkisi olabileceğini düşünerek takibe aldı. Ve genç kadın, sevgilisi Mert K.'nin sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta başka bir kızla ilişkisi olduğunu gösteren mesajlaşmaları gördü.

 

MESAJLAR DELİL OLDU

 

Saime E., sevgilisinin kendisine yaşattıklarından dolayı 10 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Genç kadın dava dilekçesinde, geleceğe dönük bütün hayallerinin yıkıldığını belirtip, kendisini aldatan sevgilisinin mesajlarını mahkemeye delil olarak sundu. Psikiyatrist desteği alarak hayatına devam ettiğini belirten Saime E. evli olmadıklarını ancak 3 yıldır evli çiftler gibi hayat yaşadıklarını belirtti.








Etiketler: Sevgiliye  ‘Neden  Terk  Ettin    Davası    haber

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