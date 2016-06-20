

İzmir'de 28 yaşındaki güzellik uzmanı Saime E., kendisini terk edip başka bir kadınla birlikte olmaya başlayan sevgilisine 10 bin liralık tazminat davası açtı







İzmir'de güzellik uzmanı olarak çalışan 28 yaşındaki kadın, kendisini terk edip, başka bir kadınla birlikte olan sevgilisine karşı 10 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Evli olmadıklarını ancak 3 yıldır evli çiftler gibi yaşadıklarını belirten genç kadın, kendisini aldatan sevgilisinin mesajlarını mahkemeye delil olarak sundu.







FACEBOOK'TAN ÖĞRENDİ







Bornova ilçesinde yaşayan güzellik uzmanı Saime E. (28), 3 yıl önce bir okulda rehber öğretmen olarak görev yapan 28 yaşındaki Mert K. ile tanıştı. Bir süre sonra sevgili olan ikili birlikte yaşamaya ve evlilik planları yapmaya başladı. Ancak bir süre önce sevgilisinin kendisinden uzaklaştığını hisseden Saime E., Mert K.'nin başka bir ilişkisi olabileceğini düşünerek takibe aldı. Ve genç kadın, sevgilisi Mert K.'nin sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta başka bir kızla ilişkisi olduğunu gösteren mesajlaşmaları gördü.







MESAJLAR DELİL OLDU







Saime E., sevgilisinin kendisine yaşattıklarından dolayı 10 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Genç kadın dava dilekçesinde, geleceğe dönük bütün hayallerinin yıkıldığını belirtip, kendisini aldatan sevgilisinin mesajlarını mahkemeye delil olarak sundu. Psikiyatrist desteği alarak hayatına devam ettiğini belirten Saime E. evli olmadıklarını ancak 3 yıldır evli çiftler gibi hayat yaşadıklarını belirtti.