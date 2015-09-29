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sevgilisiyle kavga eden kadın otelde intihara kalkıştı

SEVGİLİSİYLE KAVGA EDEN KADIN OTELDE İNTİHARA KALKIŞTI

Konya'da sevgilisiyle kavga eden 28 yaşındaki Songül E. kaldığı otelin 2'nci kat balkonuna çıkarak intihara kalkıştı. etmek istedi. Alkollü olduğu belirtilen Songül E. arkadaşları tarafından son anda yakalanarak içeri alındı

Tarih : 29 Eylül 2015, 09:53
Puan Ver : Sevgilisiyle Kavga Eden Kadın Otelde İntihara Kalkıştı(5/10)4


Olay, bugün saat 03.30 sıralarında merkez karatay ilçesi Mevlana Caddesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Bir barda çalışan Songül E. kaldığı otelin önünde erkek arkadaşı ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.



Tartışma sonrası erkek arkadaşı otelden ayrılan Songül E. ağlayarak odasına gitti. Bir süre sonra otel yetkilileri Songül E.'yi 2'nci kattaki odasının balkonunda ağlarken gördü. Balkonun dış kısmındaki beton zemine çıkarak intihara kalkışan Songül E., yanına kimsenin yaklaşmamasını istedi. İhbar üzerine sevk edilen polislerin ikna çabalarına, "Yaklaşmayın. Kendimi atarım" diyerek tepki gösteren Songül E. bir ayağını boşluğa sarkıttı.








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