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sevgilisinin fotoğraflarını gösteren arkadaşını...

SEVGİLİSİNİN FOTOĞRAFLARINI GÖSTEREN ARKADAŞINI...

ADANA'nın Ceyhan İlçesi'nde yaklaşık 1 aydır kayıp olarak aranan 18 yaşındaki Ali Yiğit'in arkadaşı Hasan Ç. tarafından öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı.

Tarih : 26 Ocak 2016, 16:51
Puan Ver : Sevgilisinin Fotoğraflarını Gösteren Arkadaşını...(5/10)2


ADANA'nın Ceyhan İlçesi'nde yaklaşık 1 aydır kayıp olarak aranan 18 yaşındaki Ali Yiğit'in arkadaşı Hasan Ç. tarafından öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı. 2 arkadaşıyla birlikte gözaltına alınan Hasan Ç.'nin sorgusunda Ali Yiğit'i birlikte yaşadığı sevgilisinin çıplak fotoğraflarını mahallede herkese gösterdiği için öldürdüğünü söylerken, gencin sahilde cesedi bulundu.



Ali Yiğit'i 3 Ocak Pazar günü arkadaşları Hasan Ç. (24) ve Abdurrahman Ö. (23) telefonla aradı. İddiaya göre saat 16.00 sıralarında babası Mehmet Yiğit'e "Ben dayıma fıstık götüreceğim. Arkadaşlarım beni götürecek" diyerek evden ayrılan Ali, bir daha dönmedi.



2012'de karıştığı bir kavgada silahla sol ayağından vurulup bacağı kesildiği için engelli kalan Ali Yiğit'in ailesi, Hasan Ç. ve Abdurrahman Ö.'ye oğullarının eve gelmediğini söylemesi üzerine "Dayısına gitti geldi. Daha sonra biz Ali'yi sokağın başında bıraktık" cevabını aldı. Dayısına gidip fıstığı verdiği belirlenen genci tüm arama çalışmalarına rağmen bulamayan aile, polisten yardım istedi.








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