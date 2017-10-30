SEVGİLİSİNİN 13 AYLIK BEBEĞİNE TECAVÜZ EDİP ÖLDÜRDÜ!
İğrenç olayın adresi ABD... Sevgilisinin 13 aylık bebeğine tecavüz edip öldürdü.
KAÇTIKTAN 3 HAFTA SONRA YAKALANDI
Amerika'da kız arkadaşının 13 aylık kız çocuğuna tecavüz edip öldürdükten sonra kaçan 37 yaşındaki Joshua Gurto, üç hafta sonra yakalandı.
SOSYAL MEDYADAKİ FOTOĞRAFINDAN TANIDI
Joshua, sosyal medya üzerinden fotoğrafının yayınlanmasından sonra bir polisin kendisini tanıması üzerine yakalandı.
KÜÇÜK KIZ KAFA TRAVMASI SONUCU ÖLDÜ
Polis, küçük kızın kafa travması geçirip öldüğünü söyledi. Cinayetin gerçekleştiği dönemde kızının katili ile ilişkisi olan anne Kelsie, suçsuz olduğu için yargılanmayacak.
KAÇMIŞ VE ORMANDA 3 HAFTA SAKLANMIŞ
Cinayetten sonra ifadesi alınan adam yeterli kanıt olmadığı için tutuklanmamıştı. Daha sonra yakalanacağından korkup kaçtı ve ormanlık alanda üç hafta saklandı.
Kaynak: haberinburada
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