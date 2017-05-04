

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir kişinin, tartıştığı sevgilisini silahla yaraladıktan sonra intihar ettiği ileri sürüldü.







Alınan bilgiye göre, İbrahim T. (24), bir süredir birlikte olduğu Hilal E'yi (32) yanına alarak 06 TCS 51 plakalı otomobille Oyumiğde Mahallesi yakınındaki Koyunbaba Barajı mevkisine gitti.







Çift arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Bunun üzerine İbrahim T'nin, taşıdığı ruhsatsız tabancayla Hilal E'yi başına ateş ederek yaraladığı, daha sonra aynı silahla intihar ettiği öne sürüldü.







Çevredeki vatandaşlar tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.







Jandarma ekipleri, söz konusu aracın içinde İbrahim T'nin cesediyle karşılaştı.







Sağlık görevlileri tarafından Hacettepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan, evli ve iki çocuk annesi olduğu öğrenilen Hilal E'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.







kaynak:haberler