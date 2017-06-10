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sevgilisini öldürüp maç izlemeye gitmiş!

SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRÜP MAÇ İZLEMEYE GİTMİŞ!

Cinayet zanlısı B.K sevgilisini kafasından vurduğunu söyleyerek, "Aramızda 2 metre bir mesafe vardı. Silah ateş aldığından kafasının sağ kısmından vurdum" dedi

Tarih : 10 Haziran 2017, 12:34
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda kafasından vurulmuş halde bulunan kadının ölümüyle ilgili davada zanlı, cinayeti işledikten sonra arkadaşları ile beraber maç izlemeye gittiğini ve ardından da 1 gün boyunca evde cesetle kaldığını söyledi.



İHA'nın haberine göre, 25 Kasım 2016 tarihinde yat acentesi işletmeciliği ve kaptanlık yapan 48 yaşındaki Hafize Müjde Özer, erkek arkadaşı 56 yaşındaki B.K. tarafından tabanca ile kafasına ateş edilerek öldürmüştü. Kadının cesedi evinden 40 kilometre uzakta ormanlık alanda çuval içerisinde bulunmuştu. Olayın ardından B.K. gözaltına alınmış ve suçunu itiraf etmişti.



 



kaynak:habertürk








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