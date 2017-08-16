Adana'da 23 yaşındaki sevgilisi Ece Çelik'i kamyonetle ezip, bitkisel hayata girmesine neden olan ve olayın polis sorgusunun ardından serbest bırakılan İbrahim D., gözaltına alındı.

Adana'da üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Ece Çelik'in tartıştığı erkek arkadaşı İbrahim D. tarafından kamyonetle ezilerek ağır yaralandı. Olay sonrası serbest bırakılan İbrahim D., Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Cani sevgili tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

ECE'NİN ÜZERİNE KAMYONETİNİ SÜRDÜ

Olay, 31 Temmuz'da gece yarısı meydana geldi. İddialara göre Çukurova Üniversitesi İç Dekorasyon Bölümü öğrencisi Ece Çelik, erkek arkadaşı İbrahim D. ile eski erkek arkadaşı Hüseyin A. nedeni ile tartıştı. Genç kız, kendisini kamyoneti ile dolaştıran sevgilisi İbrahim D.'ye eve gitmek istediğini söyledi. Evin girişine kadar götürdüğü sevgilisini indirmeyen İbrahim D. ile Ece Çelik'in telefonla mesaj atıp çağırdığı arkadaşları arasında tartışma yaşandı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Olayın yaşandığı yere genç kızın eski sevgilisinin de gelmesine sinirlenen İbrahim D., iddiaya göre araçtan indirdiği Ece Çelik ve arkadaşlarının üzerine kamyonetini sürdü. Sevgilisi Ece Çelik'i ezip, Hüseyin A.'ya da çarpan İbrahim D. olay yerinden kaçtı. Ağır yaralı olarak Balcalı Hastanesi'ne kaldırılan Ece Çelik, bir gözünü kaybederken, bitkisel hayata girdi, Hüseyin A. ise kazayı hafif atlattı.

ÖNCE SERBEST BIRAKILDI, SONRA GÖZALTINA ALINDI

Ece Çelik, 17 gün geçmesine rağmen halen komadan çıkamadı. Bu arada yaralı Hüseyin A. tedavi olduktan sonra taburcu oldu. Polis bu olayla ilgili tahkikat başlattı. Yapılan tahkikatta Hakan Ç. ve iki arkadaşı Çelik'in kendilerinden yardım istediğini, İbrahim D.'nin kamyonetiyle Çelik'in üzerinden geçtiğini iddia etti. Bunun üzerine olay yerinden giden İbrahim D. aranmaya başlandı. Olaydan 5 gün sonra İbrahim D. avukatıyla birlikte polise gelerek ifade verdi. İbrahim Deveci, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

SUÇUNU İNKAR ETTİ

İbrahim D., Ece Çelik'i aracıyla ezdiğine yönelik haberlerin yayılması üzerine "Ben Ece'nin sevgilisi değil yakın arkadaşıyım. Benden yardım istedi yardım ettim. Aracımla çarpmadım, nasıl komaya girdiğini bilmiyorum" açıklaması yaptı.

Zanlı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından "Kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

TELEVİZYON YARIŞMASINDA BİRİNCİ OLDU

Öte yandan yaşam savaşı veren Ece Çelik'in daha önce özel bir kanalda düzenlenen 2 televizyon programına katıldığı, bunlardan yemek yarışmasında 25 bin liralık ödül kazandığı ortaya çıktı. Çelik'in yarışmadan sonra kendine ev tutup ailesinden ayrı yaşamaya başladığı, kalan parasıyla da geçimini sağladığı ortaya çıktı.

Kaynak: haberinburada