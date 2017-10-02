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Sevgilisini Aldatırken Basan Kızın İntikamı! Tokadı Atıp Saçından Sürükledi

SEVGİLİSİNİ ALDATIRKEN BASAN KIZIN İNTİKAMI! TOKADI ATIP SAÇINDAN SÜRÜKLEDİ

Sevgilisini alışveriş merkezinde başkasıyla yakalayan kız, önce sevgilisini tokatladı, sonra diğer kızı saçından sürükledi.

Tarih : 02 Ekim 2017, 16:50
Puan Ver : Sevgilisini Aldatırken Basan Kızın İntikamı! Tokadı Atıp Saçından Sürükledi(10/10)6

Sevgilisini aldatırken yakalayan kız, intikamını almadan gitti.

SAÇINDAN SÜRÜKLEDİ

Sevgilisini, alışveriş merkezinde başkasıyla basan kız, sinirden çıldırdı. Önce sevgilisiyle tartışan kız sonrasında erkeği tokatladı, diğer kızı saçından sürükleyen sinirli kız ortamı terk etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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