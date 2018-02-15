SEVGİLİSİNE HEDİYE VERMEK İSTEYEN GENÇ, KIZIN BABASIYLA KARŞILAŞINCA PENCEREDEN ATLADI
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde, Sevgililer Günü'nde kız arkadaşına hediye vermek için pencereden odasına giren genç, kızın babasını karşısında görünce pencereden atladı.
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde, Sevgililer Günü'nde kız arkadaşı Ş.Ö.'nün (15) hediyesini vermek için pencereden odasına giren R.O.A. (19) kızın babasını karşısında görünce pencereden atladı.
Yaralanan genci yakalayan baba, jandarmaya teslim etti. Genç kakkında 'konut dokunulmazlığının ihlali' ve 'reşit olmayan çocuğa cinsel taciz' suçlarından soruşturma başlatıldı.
PENCEREDEN EVE GİRDİ
Gümüşova'da bir genç, kız arkadaşının 14 Şubat Sevgililer Günü'nü gece kutlamak istedi. Genç adam hediyesini alarak kız arkadaşı evine gitti. Sevgilisinin evden çıkamaması nedeniyle pencereden eve giren gencin çıkardığı sesleri duyan kızın babası, odaya girdi.
SEVGİLİSİNİN BABASINI KARŞISINDA BULDU
Aniden kız arkadaşının babasını karşısında gören genç, pencereden atlayarak kaçmaya çalıştı. Ancak atladığı sırada bacağı incinince kaçamadı. Kızın babası genci yakalayarak Gümüşova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim etti. Genç aşık gözaltına alınırken, hakkında 'konut dokunulmazlığının ihlali' ve 'reşit olmayan çocuğa cinsel taciz' suçlarından soruşturma başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
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