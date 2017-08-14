Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu

Sevgilisinden 5 ay önce ayrılan Seda'nın yalnızlığı kısa sürdü

SEVGİLİSİNDEN 5 AY ÖNCE AYRILAN SEDA'NIN YALNIZLIĞI KISA SÜRDÜ

7 kez evlenen Seda Sayan, son sevgilisi Erkan Çelik'ten 5 ay önce ayrılmıştı. Sayan'ın yeni aşkını bulması uzun sürmedi.

Tarih : 14 Ağustos 2017, 08:50
Puan Ver : Sevgilisinden 5 Ay Önce Ayrılan Seda'nın Yalnızlığı Kısa Sürdü(6/10)2

Altı yıl aşk yaşadığı Erkan Çelik'ten 5 ay önce ayrılan Seda Sayan'ın, Nova Motors'un sahibi galerici Murat Karabova ile yakınlaştığı iddia edildi.

SEDA SAYAN YENİ AŞKINA 'KARA GÖZLÜM'Ü SÖYLEDİ

Adı Yeşim Salkım ve Aslıhan Hünel ile aşk dedikodusuna karışan Murat Karabova ile Seda Sayan ilk olarak geçen Haziran'da, Bodrum'da bir kulüpte görüldü. Locadan Demet Akalın'ı izleyen çift daha sonra Türkbükü'ndeki bir hotelde düzenlenen partide eğlendi. Seda Sayan, Murat Karabova'ya 'Kara Gözlüm'ü söyledi.

KIBRIS'TA BARIŞTILAR

Murat Karabova büyük hayranlık duyduğu Seda Sayan ile bilinmeyen bir sebeple geçenlerde tartıştı. Kendisini affettirmek için Seda Sayan'ın peşinden Kıbrıs'a gitti. Girne'deki bir otelde sahneye çıkan Seda Sayan'ı ailesinin oturduğu masada izledi. Gece boyunca Seda Sayan'ın videosunu çekip sosyal medyada yayınladı.

SEVGİLİSİNE ÖZEL POZLAR VERDİ

Seda Sayan'ın da aynı görüntüleri paylaşması dikkat çekti. Sahneye transparan elbiseyle çıkan şarkıcı, Murat Karabova'nın masasına yaklaşıp özel poz verdi. Seda Sayan, sahnede bir ara göğsünü tutup seksi pozlar da verdi. Nur Yerlitaş imzalı elbisesi için seyircilere "Bana aşırı dekolte geldi. Sizce nasıl?" diye sordu. Alkış alınca "Anladım, sınavı geçtik" dedi.

0

İşte Seda Sayan'ın yeni aşkı Murat Karabova:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Sevgilisinden  5  Ay  Önce  Ayrılan  Seda  Nın  Yalnızlığı  Kısa  Sürdü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER