Altı yıl aşk yaşadığı Erkan Çelik'ten 5 ay önce ayrılan Seda Sayan'ın, Nova Motors'un sahibi galerici Murat Karabova ile yakınlaştığı iddia edildi.

SEDA SAYAN YENİ AŞKINA 'KARA GÖZLÜM'Ü SÖYLEDİ

Adı Yeşim Salkım ve Aslıhan Hünel ile aşk dedikodusuna karışan Murat Karabova ile Seda Sayan ilk olarak geçen Haziran'da, Bodrum'da bir kulüpte görüldü. Locadan Demet Akalın'ı izleyen çift daha sonra Türkbükü'ndeki bir hotelde düzenlenen partide eğlendi. Seda Sayan, Murat Karabova'ya 'Kara Gözlüm'ü söyledi.

KIBRIS'TA BARIŞTILAR

Murat Karabova büyük hayranlık duyduğu Seda Sayan ile bilinmeyen bir sebeple geçenlerde tartıştı. Kendisini affettirmek için Seda Sayan'ın peşinden Kıbrıs'a gitti. Girne'deki bir otelde sahneye çıkan Seda Sayan'ı ailesinin oturduğu masada izledi. Gece boyunca Seda Sayan'ın videosunu çekip sosyal medyada yayınladı.

SEVGİLİSİNE ÖZEL POZLAR VERDİ

Seda Sayan'ın da aynı görüntüleri paylaşması dikkat çekti. Sahneye transparan elbiseyle çıkan şarkıcı, Murat Karabova'nın masasına yaklaşıp özel poz verdi. Seda Sayan, sahnede bir ara göğsünü tutup seksi pozlar da verdi. Nur Yerlitaş imzalı elbisesi için seyircilere "Bana aşırı dekolte geldi. Sizce nasıl?" diye sordu. Alkış alınca "Anladım, sınavı geçtik" dedi.

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İşte Seda Sayan'ın yeni aşkı Murat Karabova:

Kaynak: haberinburada