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sevgilisi emrah karaduman'ın başından ayrılmıyor

SEVGİLİSİ EMRAH KARADUMAN'IN BAŞINDAN AYRILMIYOR

Ünlü sanatçı Aleyna Tilki, 11 Mart gecesi Eskişehir'de bıçaklı saldırıya uğrayan ünlü Dj ve besteci Emrah Karaduman'ın ilk günden bu yana başından ayrılmıyor.

Tarih : 22 Mart 2017, 16:42
Puan Ver : Sevgilisi Emrah Karaduman'ın Başından Ayrılmıyor(9/10)6


11 Mart gecesi bir gece kulübünde sahne almak için Eskişehir'e gelen ünlü Dj ve besteci Emrah Karaduman (32) ile arkadaşı Volkan Karaca, konakladıkları otelin önünde E.D. isimli şahsın bıçaklı saldırısına uğramıştı. Karaduman ve arkadaşı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı.



 



kaynak:sabah








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