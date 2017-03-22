Ünlü sanatçı Aleyna Tilki, 11 Mart gecesi Eskişehir'de bıçaklı saldırıya uğrayan ünlü Dj ve besteci Emrah Karaduman'ın ilk günden bu yana başından ayrılmıyor.



11 Mart gecesi bir gece kulübünde sahne almak için Eskişehir'e gelen ünlü Dj ve besteci Emrah Karaduman (32) ile arkadaşı Volkan Karaca, konakladıkları otelin önünde E.D. isimli şahsın bıçaklı saldırısına uğramıştı. Karaduman ve arkadaşı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı.







kaynak:sabah