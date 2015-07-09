Evlilik beklentisi içindeyseniz birlikte olduğunuz erkeğin hareketlerini dikkatli gözlemlemelisiniz. Belki de o, evlilik konusunda sizin kadar istekli değildir.



İşte erkeğin evliliğe hazır olup olmadığını anlamanızı sağlayacak davranışlar...



Büyük planlar yapmıyor



Nasıl bir kariyer planı çizdiği, ileride nerede yaşamak istediği gibi konulara hiç girmiyorsa geleceğe dair planları arasında, en azından kısa vadede evlilik yok demektir. Evlenme teklifi beklemek için fazla erken olabilir.



Gelecek hakkında konuşurken sizden bahsetmiyor



İleride güneye yerleşme hayalleri kuruyor diyelim ki... Size soruyor mu sıcak havadan hoşlanıp hoşlanmadığınızı? Ya da başka insanlarla konuşurken gelecekteki kendinden yalnız kurt olarak mı söz ediyor? Evet belki hayalinde yanında siz de varsınız ama karısı olarak değil belli ki...



Sizin uzun vadeli hedeflerinizi merak etmiyor



Sizin gelecek hayallerinizi sormak istemiyorsa birlikte bir hayat düşünmüyor demektir. Tabii bundan gelecek planlarınızın en küçük detaylarını sormadığı için sizinle evlenmek istemeyen bir sevgiliniz olduğu sonucunu çıkarmayın. Evlenmek istemeyen bir erkek, detayları boşverin, sizin geleceğinize dair genel planınızla ilgili en ufak bir ilgi bile duymaz. Çünkü kendini o planın içinde görmek istemiyordur.



Zorlukların üstesinden gelmek için çabalamıyor



İlişkide zaman zaman kavgaların, çatışmaların olması olağandır. Ama bunları çözmek için emek ve çaba gerekir. Erkek arkadaşınızda bu çabayı görüyor musunuz? Aranızda bir sorun çıktığında onu neyin neden rahatsız ettiğini size açıklamak için çabalıyor mu? Üzgünken ya da karamsar bir ruh haline girdiğinde bunu sizinle paylaşıyor mu? Sizi üzgün gördüğünde duruma çözüm üretmek için elinden geleni yapıyor mu? En ufak bir anlaşmazlıkta serinkanlılığını yitiriyor ve hemen çekip gitmek istiyorsa büyük sorunlarla asla baş edemeyecektir. Dolayısıyla evlilik için kendini hazır hissetmediği aşikar.



Ailenizle görüşmekten kaçınıyor



Ailenizin önemli günlerinde onlarla bir araya gelmek istemiyorsa anne babanızı gelecekteki kayınvalidesi ve kayınpederi olarak görmeyi düşünmüyor demektir.



Arkadaşlarınızdan hoşlanmıyor



Sizi kabul etmek demek, bir yerde sizin tüm çevrenizi de kabul etmek anlamına gelir. Elbette arada sevmediği birkaç kişi olması normaldir ama genel olarak sizin ilişkiniz olan hiç kimseyi sevmiyor ve onlarla görüşmek istemiyorsa sizinle ciddi bir ilişkiye ve evliliğe hazır değil demektir.



Sizi çok fazla eleştiriyor



Eleştiri normaldir ilişkilerde ama dozuna dikkat! Her giydiğinizi, her yaptığınızı eleştiren bir sevgili, sizi olduğunuz halinizle sevmiyor demektir. Böyle bir duyguyla evlilik planlaması da beklenemez.