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"SEVGİLİM SAVCI, HARİTADAN YER BEĞENİN CAHİL KÖPEKLER" DEDİ, SOLUĞU MAHKEMEDE ALDI


Tarih : 12 Temmuz 2017, 09:00
Puan Ver : "Sevgilim Savcı, Haritadan Yer Beğenin Cahil Köpekler" Dedi, Soluğu Mahkemede Aldı(9/10)5

Polise "Sen benim kim olduğumu biliyor musun!" tehdidini, mahkeme affetmedi.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava dosyasındaki iddialara göre, stilist Gizem S. (21) ile reklamcı Duygu K. (28) bir bara gitti. Gazete Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre bir süre sonra Gizem S. ile garson arasında tartışma yaşandı. Olay büyüyünce Gizem S. hava almak için dışarı çıktı. Tekrar mekâna girmek isteyince de güvenlik engeline takıldı.

"BENİM SEVGİLİM SAVCI, CAHİL KÖPEKLER"

İçeri alınmayan Gizem S. güvenlik görevlileriyle tartışırken, devriye gezen polis ekibi araya girdi. Mekân sahibi, Gizem S. ve Duygu K.'dan şikâyetçi oldu. İki kadın, bu kez polisle tartışmaya başladı. İkili, polis memurlarına "Siz kimsiniz de bizi karakola götüreceksiniz, hepiniz haritadan yer beğenin, benim sevgilim savcı, cahil köpekler" dedi. Bunun üzerine kelepçelenerek mekândan çıkarılan iki arkadaş karakola götürülerek ifadeleri alındı.

'HATIRLAMIYORUM'

İki polisin şikâyetçi olduğu kadınlardan Gizem S. "Aşırı alkollüydüm ne olduğunu hatırlamıyorum", Duygu K. ise "Tartışma yaşandı ancak ne olup bittiğini hatırlamıyorum" dedi. Yargılama sonunda mahkeme iki kadını 'hakaret'ten 1 yıl 2 ay 17 gün hapse çarptırdı. Ceza ertelendi. Kaynak: Habertürk

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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