SEVGİLİLER GÜNÜ'NÜN SEMBOL ÇİFTİ HANGİ ÇİFT OLDU?
Sosyal paylaşım platformu KizlarSoruyor sitesi tarafından her yıl düzenlenen ‘Sevgililer Günü'nün Sembol Çifti' anketinin birincisi Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli oldu
‘Poyraz Karayel' dizisindeki aşklarını gerçek hayata taşıyan Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli, yılın sembol çifti seçildi.
KizlarSoruyor sitesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ‘Sevgililer Günü'nün Sembol Çifti' anket sonuçları açıklandı. 31 bin 289 kişinin oy kullandığı ankette, Terzioğlu ve Kaleli çifti 8 bin 215 oy alarak listenin birinci sırasında yer aldı.
Kızlar Aslı - Murat çiftine yoğunlaştı
Sırasıyla, Aslı Enver-Murat Boz 7 bin 889 oyla ikinci, Neslihan Atagül-Kadir Doğulu çifti ise 6 bin 316 oyla üçüncülüğe yerleşti. Listede sırayı Serenay Sarıkaya-Kerem Bürsin, Merve Boluğur-Murat Dalkılıç, Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çiftleri takip etti. 22 bin 876'sı kız ve 8 bin 413'ü erkeğin oy kullandığı ankette, erkekler açık ara Terzioğlu-İlker ikilisine oy verirken kızların tercihi ise az farkla Aslı Enver-Murat Boz oldu.
kaynak:posta
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