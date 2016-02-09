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'sevgililer gününde çare yıldız tilbe' sosyal medya sallandı

'SEVGİLİLER GÜNÜNDE ÇARE YILDIZ TİLBE' SOSYAL MEDYA SALLANDI

Bir cep telefonu operatörü, yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde ünlü sanatçı Yıldız Tilbe'ye reklam klibi çektirdi. Reklam klibi birkaç saatte sosyal medya gündemini salladı.

Tarih : 09 Şubat 2016, 10:09
Puan Ver : 'sevgililer Gününde Çare Yıldız Tilbe' Sosyal Medya Sallandı(7/10)8


Bir cep telefonu operatörü, yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde ünlü sanatçı Yıldız Tilbe'ye reklam klibi çektirdi. Reklam klibi birkaç saatte sosyal medya gündemini salladı.



Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe'nin oynadığı reklam filmi kısa sürede özellikle Facebook olmak üzere birçok sosyal medya mecrasında paylaşım rekorları kırdı. 'KAndıramazsın Beni' adlı şarkıyı reklama uyarlayan ve sözlerini değiştiren Yıldız Tilbe'nin "Sevgilililer Günü'nde Çare Yıldız Tilbe" sözleriyle biten klibi büyük ilgi gördü.



Özellikle bekar ya da sevgilisi olmayan kullanıcıların yoğun ilgi gösterdiği klip için paylaşım da aynı oranda fazla oldu.



Yıldız Tilbe'nin Turkcell gnctrkcll reklamında söylediği şarkının sözleri ise şöyle:



Sevgililer Günü yine gelirken herkes ayrı bir panikken,



Ay ortasında cepler delikken, çiçekçi abla gülerken,



Kokudan hediye olur mu, mumlu yemek doyurur mu?



Ya aç kalırsın ya ödül alırsın iade kartı yok mu?



Emojiler hep kalpli, yazışmalar gıybetli,



Peluş ayıymış, kalpli balonmuş, hiç almasak olur mu?



Al sana 14 Şubat, timeline'ın haline bak,



Her fotoda aynı kalp, gösteriş olsun maksat.



1,2,3,4 tamam; daha da kutlayamam,



Aşkı da yalnızlığı da 



Bir güne sığdıramam.



Her sene 14 Şubat, atlatamazsın rahat,



Her foto da aynı kalp, gösteriş olsun maksat.



1,2,3,4 kere; denedik olmadı işte,



Sevgililer Günü'nde Çare Yıldız Tilbe!










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