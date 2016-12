Sevgililer Günü'ne özel hazırlanan ve bugün Harbiye Askeri Müzesi'nde açılışı yapılan Mücevher Fırsat Günleri'nde ürünler yüzde 70'e varan indirimlerle ziyaretçilere sunuluyor. Etkinlikte; her bütçeye ve her zevke uygun ürünler garantili ve sertifikalı olarak satın alınabiliyor.







Sereks Fuarcılık tarafından her yıl düzenlenen ve gelenekselleşen Mücevher Fırsat Günleri, bugün kapılarını ziyaretçilerine açtı. En özel anları kutlanmaya değer kılan ve Sevgililer Günü'ne özel hazırlanan Mücevher Fırsat Günleri, yüzde 70'e varan indirimlerle, Harbiye Askeri Müze'de başladı.







Her yaşam biçimine ve stile uygun tasarımların yer aldığı etkinlik kapsamında tektaş, kalpli ve melek figürlü kolye uçlarının yanı sıra zümrüt, elmas, pırlanta ürünler ziyaretçileri bekliyor. Üretici firmaların sezon sonu stoklarını ve ihraç fazlası ürünlerini yüzde 70'e varan indirimlerle, garantili ve sertifikalı satacağı Mücevher Fırsat Günleri'nde her bütçeye ve her zevke uygun tek taş yüzükler, kolyeler, küpeler bulmak mümkün.







9 - 14 Şubat 2016 tarihleri arasında 10:30 - 20:00 saatleri arasında açık olacak Mücevher Fırsat Günleri, ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.