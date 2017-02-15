

Bursa'nın Gemlik İlçesi'nde, kendisiyle görüşmek istemeyen, aynı zamanda akrabası olan sevgilisi 39 yaşındaki Nurcan Efe'yi geçen temmuz ayında 15 yerinden bıçaklayarak öldürdükten sonra, aynı bıçakla kendisini yaralayan 27 yaşındaki Dursun Efe'nin yargılanmasına devam edildi.







Hakkında, 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenen Efe, "Nurcan ile aramız bozulunca kendisine verdiğim cep telefonumu ve güneş gözlüğümünü istedim. Bana hakaret edince, sinirlerime hakim olamadım. Onu öldürdüm, ama tasarlayarak değil" dedi.







İnegöl'e bağlı Dipsizköy'de oturan ve akraba olan Nurcan Efe ile Dursun Efe çeşitli tarihlerde eşlerinden boşandı. Nurcan Efe, daha sonra bir süre birlikte olduğu Dursun Efe'den ayrıldı. Geçen 10 Temmuz gecesi ise Nurcan Efe, arkadaşı Şahsene Vardar'ı ziyaret için Gemlik'e gitti.







kaynak:habertürk