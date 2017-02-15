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sevgili katilinden savunma: öldürdüm ama...

SEVGİLİ KATİLİNDEN SAVUNMA: ÖLDÜRDÜM AMA...

Aynı zamanda akrabası olan Nurcan Efe'yi 15 yerinden bıçaklayarak öldüren Dursun Efe kendisini bu sözlerle savundu: Öldürdüm ama tasarlayarak değil

Tarih : 15 Şubat 2017, 09:36
Puan Ver : Sevgili Katilinden Savunma: Öldürdüm Ama...(10/10)7


Bursa'nın Gemlik İlçesi'nde, kendisiyle görüşmek istemeyen, aynı zamanda akrabası olan sevgilisi 39 yaşındaki Nurcan Efe'yi geçen temmuz ayında 15 yerinden bıçaklayarak öldürdükten sonra, aynı bıçakla kendisini yaralayan 27 yaşındaki Dursun Efe'nin yargılanmasına devam edildi.



Hakkında, 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenen Efe, "Nurcan ile aramız bozulunca kendisine verdiğim cep telefonumu ve güneş gözlüğümünü istedim. Bana hakaret edince, sinirlerime hakim olamadım. Onu öldürdüm, ama tasarlayarak değil" dedi.



İnegöl'e bağlı Dipsizköy'de oturan ve akraba olan Nurcan Efe ile Dursun Efe çeşitli tarihlerde eşlerinden boşandı. Nurcan Efe, daha sonra bir süre birlikte olduğu Dursun Efe'den ayrıldı. Geçen 10 Temmuz gecesi ise Nurcan Efe, arkadaşı Şahsene Vardar'ı ziyaret için Gemlik'e gitti.



 



kaynak:habertürk








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