İngiliz Basını: Ruslar, Milli Takımımızın Bilgileri İçin Casus Gönderecek
Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü

Sevdiği şarkının kapatılmasına asla izin vermiyor

SEVDİĞİ ŞARKININ KAPATILMASINA ASLA İZİN VERMİYOR

Maylo isimli köpek, kuyruğunu sallayarak büyük bir aşkla dinlediği Despacito adlı şarkının kapanmasına asla izin vermiyor.

Tarih : 10 Ağustos 2017, 15:50
Puan Ver : Sevdiği Şarkının Kapatılmasına Asla İzin Vermiyor(8/10)4

Despacito adlı İspanyolca şarkıya hayran olan 5 yaşındaki köpek, kuyruğunu sallayıp ekrana dikkat kesilerek dinlediği şarkının kapanmasına asla izin vermiyor. Sahibi müziği durdurunca, arka ayaklarının üzerine kalkıp ön ayaklarıyla televizyonu açmasını işaret ediyor. Kendine has zevkleri olan Maylo isimli sevimli köpek, sosyal medyanın yeni fenomeni olma yolunda hızla ilerliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Sevdiği  Şarkının  Kapatılmasına  Asla  İzin  Vermiyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER