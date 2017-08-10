SEVDİĞİ ŞARKININ KAPATILMASINA ASLA İZİN VERMİYOR
Maylo isimli köpek, kuyruğunu sallayarak büyük bir aşkla dinlediği Despacito adlı şarkının kapanmasına asla izin vermiyor.
Despacito adlı İspanyolca şarkıya hayran olan 5 yaşındaki köpek, kuyruğunu sallayıp ekrana dikkat kesilerek dinlediği şarkının kapanmasına asla izin vermiyor. Sahibi müziği durdurunca, arka ayaklarının üzerine kalkıp ön ayaklarıyla televizyonu açmasını işaret ediyor. Kendine has zevkleri olan Maylo isimli sevimli köpek, sosyal medyanın yeni fenomeni olma yolunda hızla ilerliyor.
Kaynak: haberinburada
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