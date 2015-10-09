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SEVDİĞİ KIZLA EVLENEMEYİNCE 150 ARACIN LASTİKLERİNİ KESTİ


SEVDİĞİ KIZLA EVLENEMEYİNCE 150 ARACIN LASTİKLERİNİ KESTİ
Tarih : 09 Ekim 2015, 10:21
Puan Ver : Sevdiği Kızla Evlenemeyince 150 Aracın Lastiklerini Kesti(0/10)


Konya'nın merkez Karatay ve Meram ilçelerinde son iki gün içerisinde park halinde bulunan yaklaşık 150 aracın lastiklerinin kesilmesi üzerine polis harekete geçti. Lastikleri kesen kişinin gidiş güzergahı boyunca bulunan mobese ve çok sayıda işyerine ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis şüphelinin eşkalini belirledi. Belirlenen eşkal görevli ekiplere dağıtıldı. Yapılan çalışmalar sonrası şüphelinin hırsızlık, mala zarar verme ve tehdit gibi poliste 5 ayrı suç kaydı bulunan 24 yaşındaki Serdar A. olduğu tespit edildi.








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